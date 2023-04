Ex-fuzileiros acusados de matar PSP vão falar em Tribunal. Vadym assume agressões. Cláudio nega ter provocado a morte de Fábio Guerra

Trezentos e oitenta e oito dias depois da morte de Fábio Guerra, o Tribunal Criminal de Lisboa vai começar a julgar os dois homens acusados de matar à pancada o jovem agente da PSP. Vadym Hyrnko e Cláudio Coimbra respondem pelo crime de homicídio qualificado e ofensas corporais e arriscam a pena máxima de 25 anos de prisão.

Segundo os advogados que os defendem, os dois ex-fuzileiros vão prestar declarações no primeiro dia de julgamento que terá início esta terça-feira, 11 de abril, no Campus da Justiça de Lisboa. “O Vadym vai dizer aquilo que diz desde o primeiro dia: assume as agressões, nega ter tido qualquer intenção de matar e só soube que as pessoas com quem se envolveu fisicamente eram polícias no dia seguinte às agressões”, explica o seu advogado José Teixeira Mota.