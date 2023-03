Incêndio deflagra no Hospital Prisional de Caxias

Um incêndio deflagrou no Hospital Prisional de Caxias, em Oeiras. No local já se encontram vários meios de socorro, como dá conta a equipa de repórteres da SIC que se encontra no local.

Segundo a equipa da SIC, 43 bombeiros, apoiados por 16 viaturas, combatem as chamas no hospital da prisão.

Sábado é dia de visitas no estabelecimento, mas as mesmas já foram suspensas.

Algumas testemunhas oculares disseram à SIC que viram fumo em. pelo menos, um dos andares da infraestrutura.