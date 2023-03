Elektra, a mais perigosa mulher do temido PCC, tinha dados no computador sobre operacionais 'batizados' em Portugal

A paulista Suliante Arantes, de 34 anos, era conhecida no submundo do tráfico de droga, como Elektra, nome de uma heroína da Marvel com passado de assassina. A polícia considera-a a “mulher mais perigosa” do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa da América Latina que tem eliminado juízes, procuradores e advogados em vários países e trafica cocaína entre a América do Sul e o resto do mundo. Elektra é também chamada de “Marcola de saias”, por ser quase tão poderosa como o alegado líder do PCC, Marco C., de 55 anos.