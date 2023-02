Ataque a imigrante em Olhão: agressores são menores, falavam no grupo 8700 do Instagram, queriam afirmar-se nas ruas, três ficaram detidos

São todos menores, com idades entre os 14 e os 16 anos. E funcionavam como um grupo organizado – um gang, se quisermos utilizar a expressão inglesa. Entre os 11 suspeitos agora identificados pela PSP como autores de agressões e roubos violentos, em particular a imigrantes, nas últimas semanas em Olhão, há oito rapazes e três raparigas. Destes, três ficaram detidos, todos rapazes de 16 anos, por serem “os mais ativos do grupo e que participaram com maior nível de violência nas agressões”, explicou, em conferência de imprensa, ao final da manhã desta segunda-feira, o superintendente Dário Prates, comandante distrital da PSP de Faro.

