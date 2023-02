“Nunca tinha acontecido”, “batemos no fundo”: faltam dois meses para as eleições no Conselho Superior da Magistratura e não há candidatos

José António Lameira é um homem preocupado. O atual vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura está no fim do mandato, sabe que faltam pouco mais de dois meses para as eleições e revela que não há ainda um único candidato ao seu lugar. “Não entendo porque é que ainda não há listas e estranho muito que não haja ainda candidatos”, lamenta ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler