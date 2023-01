Operação Vórtex: autoridades não investigam assessorias jurídicas de escritório de advogados de Montenegro com Câmara de Espinho

As autoridades não estão a investigar os contratos de assessoria realizados pelo escritório de advogados de Luís Montenegro – atual líder do PSD – com a Câmara Municipal de Espinho quando a autarquia era liderada por Joaquim Pinto Moreira, que é visado na Operação Vórtex mas ainda não foi constituído arguido, sabe o Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler