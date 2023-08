Loading...

Jornada Mundial da Juventude Carlos Moedas? "Agradeço, mas cada um tem de se pôr no seu lugar. O protagonista foi o Papa e a juventude"

O homem que o Governo nomeou para coordenar a JMJ com a Igreja e as autarquias assume que "houve crises" e "coisas que correram mal" na relação com o autarca de Lisboa, mas diz que esse tema fica para mais tarde. Agora, os elogios de Sá Fernandes vão para Francisco, o Cardeal Américo, Costa e Medina. "Eu? Eu fiz por amor"