Dia 5 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para este sábado

⇒ O fim de semana conta com novas restrições ao trânsito, especialmente perto do Parque Tejo-Trancão;

UM MILHÃO NO PARQUE TEJO-TRANCÃO

É o dia mais longo e com mais viagens do Papa em Portugal. A mobilidade limitada de Francisco chegou a ameaçar a sua presença, mas nem por isso a agenda encolheu. É certo que há algumas horas livres, que em parte servirão para recuperar energia, mas também é verdade que algumas dessas horas poderão servir para encontros com vítimas de abusos sexuais. Por questões de segurança e privacidade, estes não serão anunciados.

Para sábado, estão previstos dois discursos. E um é logo de manhã, quando o Papa se desloca a Fátima num helicóptero militar, para um encontro de cerca de duas horas (9h-11h), onde fará uma oração com jovens doentes e reclusos, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. E de onde se espera ainda que faça uma oração pela paz na Ucrânia, segundo o que foi, entretanto, anunciado pelo Vaticano.

Entre o regresso a Lisboa e o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito, em Lisboa, às 18h, há um espaço em branco na agenda papal. Com a capital já menos congestionada, é por esta altura que a JMJ se desloca para oriente.

Para os terrenos que dividem Lisboa e Loures, do Parque Tejo-Trancão, que nesta semana será conhecido como Campo da Graça, vão todos os peregrinos esperados para a JMJ, a rondar 1 milhão. É impossível saber o número exato dos que vão querer assistir à cerimónia, que é de entrada livre.

Todos os peregrinos inscritos na JMJ têm um espaço próprio para assistir à cerimónia e pernoitar, ao contrário dos não inscritos, que ficarão numa zona mais afastada do palco — aliás, para esses, ver o Papa só mesmo através dos ecrãs gigantes que vão estar montados ao longo dos 100 hectares do Parque Tejo-Trancão.

Os condicionamentos à circulação no fim de semana são nesta zona da cidade, que vai estar com trânsito cortado ou limitado desde o Oriente até à Póvoa de Santa Iria. Também é junto ao Campo da Graça que vai estar um dos parques de estacionamento de autocarros, com cerca de mil lugares, que vão sendo ocupados ao longo do dia. No entanto, milhares de fiéis chegarão ao local a pé, fazendo jus à ideia de peregrinação.

Uma vez que o calor é uma das preo­cupações, num parque aberto e sem sombras, a vigília com o Papa Francisco está marcada para as 20h45. É mais um momento de oração e comunhão, precedido de alguns espetáculos (a cantora Carminho está confirmada), que antecede a missa final, no mesmo local. Os peregrinos não deverão abandonar o espaço.