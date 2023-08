“O trauma de um menor torturado e abusado não prescreve, é eterno”

NUNO FOX

António Grosso, fundador da associação “Coração Silenciado”, critica com aspereza o facto do programa da Jornada Mundial da Juventude “não ter uma linha” no programa oficial sobre o tema mais falado nos últimos meses: o dos abusos sexuais dos padres portugueses. No encontro entre doze vítimas e o Papa, que terá lugar entre hoje e amanhã, será entregue um dossiê com vinte páginas que descreve três casos na primeira pessoa e critica duramente o “desprezo” dos bispos portugueses sobre a conclusão do relatório da Comissão Independente que concluiu ter havido mais de 4800 casos