O "cheiro do mar" em Lisboa, os poetas, as fronteiras na Europa e as críticas à eutanásia: o primeiro discurso do Papa em Portugal

NUNO BOTELHO

No primeiro discurso na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco alertou para problemas como a guerra na Europa e a crise dos refugiados. Entre referências a poetas e artistas portugueses - de Fernando Pessoa a Amália Rodrigues - o Sumo Pontífice mostrou que conhece os problemas dos jovens portugueses, como a “falta de trabalho”, “o aumento do custo de vida” ou a "dificuldade de encontrar uma casa". Para o ouvir, o auditório do CCB encheu-se com membros do Governo, representantes de entidades e até artistas portugueses