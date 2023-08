Previous TIAGO MIRANDA TIAGO MIRANDA Next 1 23

Esta terça-feira foi o primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica em Lisboa, e o primeiro dia em que se assistiu a um grande ajuntamento popular, com a missa celebrada no Parque Eduardo VII pelo cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente. Entre as outras fotos marcantes do dia, destaque para a presença de peregrinos junto da estátua do Cristo-Rei, em Almada