Dia 1 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para esta terça-feira

A ABERTURA COM D. MANUEL CLEMENTE

O dia 1 da JMJ é também o primeiro dia de condicionamentos em Lisboa, mesmo que ainda sem a presença do Papa Francisco. O momento-chave é a missa de abertura presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, durante uma hora e meia no Parque Eduardo VII (19h-21h30). Nessa altura, estarão já encerradas quatro estações de Metro, além dos outros condicionamentos previstos para os dias 1, 3 e 4 de agosto. São esperados cerca de 300 mil peregrinos. Mas há mais: terça-feira é também o dia em que nasce a chamada Cidade da Alegria, em Belém, onde estarão stands de vários movimentos e associações de cariz religioso e social (Parque Vocacional) e os 150 confessionários construídos por reclusos (Parque do Perdão), a funcionar durante quatro dias seguidos.