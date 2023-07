JMJ: CRIL com restrições ao trânsito nesta terça-feira

A circulação na CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa) vai ser cortada a partir das 13h00 de terça-feira, no sentido sul-norte, junto ao acesso para Miraflores, em Oeiras, devido a uma iniciativa da Jornada Mundial da Juventude, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PSP indica que, devido ao Encontro Episcopal da França, uma iniciativa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), irá proceder ao corte da circulação na CRIL a partir das 13h00, no "sentido sul-norte, junto ao acesso para Miraflores, sendo reaberto após a saída de todas as pessoas do evento", às 16h00.

A partir das 22h00, a circulação naquele local volta a ser cortada, por causa do Encontro Episcopal da Itália, sendo reaberta "após a saída de todas as pessoas do evento", refere a PSP, sem especificar a hora de término do corte ao trânsito. A polícia já tinha anunciado também que, entre as 7h00 e as 16h00, o trânsito no sentido norte-sul da CRIL estará cortado "desde a saída para Miraflores".

Entre as 7h00 e as 16h00, bem como a partir das 19h00, haverá também a "redução da via da esquerda da CRIL, sentido norte-sul, em aproximação à rotunda de Algés", informa a PSP, acrescentando que vai cortar a circulação na rotunda de Algés para a Avenida Brasília e para o Passeio Marítima de Algés.

De acordo com a mesma nota, a polícia vai implementar um "dispositivo de circulação pelo interior do recinto do Porto de Lisboa, com os seguintes pontos de entrada: Avenida Brasília e Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho", também entre as 7h00 e as 16h00 e depois a partir das 19h00, hora prevista para o início do Encontro Episcopal da Itália.

A PSP indica igualmente que vai proceder ao "condicionamento da circulação, e eventual corte de trânsito, entre a rotunda João Paulo II (Rotunda do Centro Cultural de Cascais) e a rotunda da Av. Valbom", em Cascais, entre as 9h00 e as 24h00 de terça-feira.

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na terça-feira, vai ainda obrigar a vários constrangimentos de trânsito em Lisboa e a um reforço dos transportes públicos. O plano de acessibilidades prevê condicionamentos à circulação rodoviária na área do Parque Eduardo VII na terça, quinta e sexta-feira, devido às cerimónias da JMJ para ali previstas.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.

Relativamente ao comércio, dentro das zonas vermelha, amarela e verde, as cargas e descargas devem ser realizadas entre as 00h00 e as 10h00, com exceção dos veículos com mais de 3,5 toneladas que podem operar das 00h00 às 7h00.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de terça-feira a domingo para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. Estima-se que, no total, a jornada vá custar cerca de 160 milhões de euros.