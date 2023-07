André Ventura não recebe o Papa: líder do Chega na Madeira durante a semana

André Ventura não vai receber o Papa Francisco esta quarta-feira, na cerimónia oficial de boas vindas ao líder da Igreja Católica na chegada a Lisboa. A informação foi confirmada pelo Expresso junto de fonte partidária.

Ventura e o núcleo duro da direção nacional do Chega voam esta segunda-feira para a Madeira, onde o objetivo é começar já a preparar as eleições regionais do próximo dia 24 de setembro.