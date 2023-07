Peregrinos e voluntários da JMJ enchem ruas de Lisboa

Para a Jornada Mundial da Juventude, centenas de estrangeiros continuam a chegar, aumentando o número de pessoas nas ruas, nas esplanadas e nas lojas.

O aumento do fluxo de visitantes é mais visível junto a emblemáticos pontos turísticos e a locais de comes e bebes que fazem parte da tradição.

Mesmo que não sejam de Belém, crocantes e cremosos pasteis de nata ou de bacalhau não podem faltar, bem como a ginjinha.

Com as temperaturas a bater nos 30 graus, há que hidratar os corpos agora que as mentes devem estar mais frescas que nunca.