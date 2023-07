Mais de 3,5 quilómetros de comprimento: o gigantesco mural coletivo que vai receber o Papa Francisco em Cascais

A 3 de agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude, o Papa vai visitar o concelho de Cascais. A visita irá terminar na sede das Scholas Ocurrentes, um movimento presente em 14 países de cinco continentes, criado na Argentina pelo próprio Francisco.

Durante o percurso, do Estoril até ao centro histórico da vila, haverá um gigantesco mural coletivo com mais de 3,5 quilómetros e será o próprio Papa a dar-lhe a última pincelada.

A obra gigantesca, em fase de acabamento, foi pintada por moradores dos bairros socioeconómicos mais fragilizados do concelho, por sem-abrigo do centro de acolhimento e também por reclusos de Tires e do Linhó.

O movimento das Scholas Ocurrentes está presente em 14 países, de cinco continentes, com voluntários de todo o mundo.