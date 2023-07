JMJ: Governo em romaria para ver o Papa, partidos admitem participações a “título individual”

Há pelo menos três momentos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vão contar com a presença do primeiro-ministro ou de membros do Governo: a chegada do Papa Francisco a Lisboa, o encontro com jovens na Universidade Católica e a missa de envio que encerra a semana das Jornadas. Na cerimónia de boas-vindas ao Papa, dia 2 de agosto, também os líderes políticos do PSD, IL, PCP e PAN vão estar entre os convidados. Só o Bloco de Esquerda e Livre não participam em qualquer evento da JMJ. Até à data da publicação, o Chega não deu qualquer resposta.

Na chegada do Papa Francisco a Lisboa, dia 2 de agosto, há uma “cerimónia de boas-vindas", no Palácio Nacional de Belém, seguida por uma “visita de cortesia” ao Presidente da República. Na mesma manhã, haverá um encontro com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático, no Centro Cultural de Belém. É aqui que se irão juntar “diversos membros” do Governo, assim como Luís Montenegro, Rui Rocha, Paulo Raimundo e Inês Sousa Real, confirmou o Expresso. Tal como está definido na agenda oficial do Papa, o encontro oficial com o primeiro-ministro acontece quatro horas mais tarde, na Nunciatura Apostólica.