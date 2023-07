Há estações de metro a encerrar durante a Jornada Mundial da Juventude (Restauradores não é uma delas)

As estações Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas vão estar encerradas a partir das 11h dos dias 1, 3 e 4 de agosto, devido à realização da Jornada Mundial da Juventude, indicou o Metropolitano de Lisboa à CNN Portugal.

Ao contrário do inicialmente anunciado na apresentação do plano de mobilidade do evento, a estação dos Restauradores não vai encerrar, mas sim a de Picoas. Todas as estações referidas localizam-se nas linhas azul e amarela.