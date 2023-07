Jovens com doenças mentais preparados para a JMJ: querem conviver com outros, ver o Papa ou, pelo menos, “respirar o mesmo ar”

Ana Patrícia, 25 anos, Sara, de 26, Tatiana Cristina, de 21, e Pedro Alexandre, de 28 anos, participarão na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto. Nada de novo ou especial não fosse o caso de se tratarem de “jovens com transtorno do desenvolvimento intelectual leve e problemas sociofamiliares”, acompanhados no Centro de Reabilitação Psicopedagógica Sagrada Família, na Madeira, uma instituição das Irmãs Hospitaleiras. A irmã Noémia Bastos explica que “três estão integrados na Unidade de Vida Apoiada e uma numa Unidade de internamento” Pedro Alexandre e Ana Patrícia trabalham na Casa de Saúde Câmara Pestana, também da congregação. Tatiana Cristina frequenta o curso de formação profissional de costura e Sara ajuda “os meninos com mais dificuldades na unidade de utentes mais dependentes”, como explica a jovem ao Expresso.

Os quatro jovens são unânimes: o que mais os motiva “é conviver com os outros” e “arranjar amigos”. Saem da Madeira no dia 25 e, antes do início da JMJ, estarão inseridos em atividades em conjunto com os Irmãos de São João de Deus. Tatiana conta que vão a Fátima e Pedro fala da ida a “Montemor-o-Novo, onde nasceu São João de Deus”, que está na raiz da fundação das duas congregações: São João de Deus e Irmãs Hospitaleiras. Para todos é a primeira vez que passam 15 dias fora da “casa”, como chamam ao Centro de Reabilitação. “A única coisa que eu tenho medo é de me perder lá”, admite Sara e manifesta, com clareza e muitos risos: “Se pudesse, ia conhecer o país todo, ia dar um abraço ao Papa, mas a irmã diz que vai estar muita gente. Só se a gente passar por cima uns dos outros ou usar umas asas de avião para chegar lá…”