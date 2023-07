“Gostava que o Papa abençoasse estes músicos”: da morte trágica do pai de Carlos nasceu esta orquestra numa perigosa favela do Rio

D.R.

A Orquestra Maré do Amanhã, composta por jovens músicos de uma das maiores e mais perigosas favelas do Rio de Janeiro, foi criada pelo filho de um maestro português, assassinado no Brasil. Chega a Portugal no dia 20 para tocar na JMJ, e também em Arouca, a terra do pai. “Trago de volta a casa o sonho dele”. Em marcha está a replicação do projeto num bairro carenciado da grande Lisboa