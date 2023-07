JMJ: Governo quer espaços culturais abertos face ao esperado afluxo turístico

Os serviços da Cultura, como Museus, Palácios e a Cinemateca, em Lisboa, "devem manter-se abertos nos dias 3 e 4 de agosto", apesar da anunciada tolerância de ponto para a Função Pública, segundo despacho do Governo publicado hoje.

O Governo justifica esta medida dado o previsto "grande afluxo turístico à cidade de Lisboa e onde se prevê um acréscimo de procura da parte do público", devido à realização da Jornada Mundial da Juventude, presidida pelo Papa, que se realiza na capital de 1 a 6 de agosto.

Segundo o despacho publicado hoje em Diário da República, assinado pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, "devem manter-se abertos" os "serviços da área governativa da cultura, localizados no concelho de Lisboa", a saber: os Museus, Monumentos e Palácios, dependentes da Direção-Geral do Património Cultural, a Biblioteca Nacional de Portugal e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, assim como a Cinemateca Portuguesa---Museu do Cinema.

No despacho realça-se que é "necessário garantir a continuidade e a qualidade dos serviços que gerem museus ou que tenham espaços de exposição, abertos ao público, num momento de grande afluxo turístico" à capital.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o Papa Francisco, de 01 a 06 de agosto.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha de Lisboa, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.