Loures: Obras para a Jornada Mundial da Juventude já arrancaram

A autarquia de Loures já começou as obras no recinto onde vai realizar-se a Jornada Mundial da Juventude. O objetivo é que os trabalhos estejam concluídos no final de junho. Desde o final de março que trabalham aqui diariamente cerca de 70 pessoas. Nesta primeira fase estão a realizar trabalhos de limpeza no terreno.

As obras deverão estar concluídas até ao final de junho. A autarquia pretende que tudo esteja pronto mais de um mês antes do arranque da Jornada Mundial da Juventude. Só a autarquia de Loures espera alojar 25 mil peregrinos.

É da responsabilidade da autarquia a preparação do terreno, eletricidade no recinto e os acessos. No final das Jornada, o objetivo é transformar este espaço num parque verde ribeirinho. Apesar das dificuldades para encontrar uma empresa, as obras estão a avançar.

Do lado de Lisboa, a obra começou mais cedo, o terreno está praticamente preparado e já arrancou a construção da estrutura do altar-palco.