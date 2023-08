Falar português deixou de ser obrigatório para pilotos, mas já há casos em que falhas de comunicação atrapalharam o combate

A falta de entendimento entre os pilotos dos meios aéreos e as equipas de combate em terra está a provocar dificuldades no combate aos fogos. Pilotos que não falam inglês ou português, as línguas regulamentares para as operações aéreas em Portugal, e que não conseguem perceber as instruções dadas pelos comandantes das operações envolvidos no combate aos incêndios em terra. “Há descargas mal feitas, descoordenação entre os diversos meios e riscos desnecessários”, conta um responsável da Proteção Civil.