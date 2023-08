Incêndios: pelo menos 26 mortos na Grécia, 12 mil pessoas deslocadas em Tenerife e 14 milhões de hectares ardidos no Canadá

Nos últimos dias, grandes incêndios provocaram mortos e obrigaram milhares de pessoas a sair das suas casas um pouco por todo o mundo. A Grécia, a ilha de Tenerife, em Espanha, e o Canadá foram as regiões mais afetadas.

Na Grécia, pelo menos 26 corpos foram encontrados pelos bombeiros numa área devastada por um grande incêndio florestal que lavra há dias no nordeste do país, confirmaram as autoridades locais.

A polícia grega ativou a Equipa de Identificação de Vítimas de Desastres para identificar os corpos, que foram encontrados no parque nacional de Dadia, na área de Avanta, na região nordeste de Alexandroupolis, referiu Ioannis Artopios, porta-voz dos bombeiros. Ainda na passada segunda-feira, dia 21 de agosto, duas pessoas morreram e dois bombeiros ficaram feridos em incêndios separados no norte e no centro do território grego.

A Comissão Europeia mobilizou na segunda-feira 56 bombeiros, 10 veículos de apoio e duas aeronaves, de acordo com um comunicado do organismo europeu. Além disso, uma equipa de bombeiros pré-deslocada por França já se encontra na Grécia, no âmbito do plano de preparação da UE para a época de incêndios florestais.

Na ilha espanhola de Tenerife, a maior do arquipélago das Canárias, um incêndio florestal que deflagrou na noite de terça-feira está espalhado por 12 municípios, tendo já queimado mais de 11 mil hectares. O incêndio, que terá sido “provocado”, garantiu o presidente das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, fez com que mais de 12 mil pessoas tivessem de abandonar as suas casas.

Numa conferência de imprensa, Clavijo afirmou que, apesar de se suspeitar desde o início de que seria um incêndio criminoso, as investigações das autoridades locais confirmaram-no, adiantando que a Guarda Civil mantém três linhas de investigação.

35 mil deslocados no Canadá

No Canadá, os incêndios ganharam esta semana mais terreno no oeste do país, onde dois grandes fogos se fundiram, enquanto milhares de residentes em pânico continuavam a retirar-se. A fusão dos dois incêndios, na região de Shuswap, 500 quilómetros a nordeste de Vancouver, cobre mais de 41 mil hectares, segundo os bombeiros da província da Colúmbia Britânica, citados pela Agência France-Presse.

Nessa província canadiana, cerca de 35 mil famílias receberam ordem das autoridades para abandonarem as suas casas, escreveu a Reuters. O governo da Colúmbia Britânica já declarou o estado de emergência, devido às centenas de incêndios isolados que estão ativos na região.

Os ventos de norte favoreceram a propagação destes fogos, que destruíram vários edifícios nesta região turística. A cidade de Kelowna, com cerca de 150 mil habitantes, para onde milhares de pessoas tiveram de ser deslocadas, continua envolta num fumo denso, visível a mais de 100 quilómetros.

O Canadá está a atravessar um período recorde de incêndios florestais: desde o início do ano arderam 14 milhões de hectares - aproximadamente o tamanho da Grécia - e 168 mil habitantes foram deslocados.