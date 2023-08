Fogo de Nelas já provocou 4 feridos e ameaça zona industrial

Um violento incêndio florestal está a rodear a vila de Nelas, no distrito de Viseu, e já provocou 4 feridos, dois deles bombeiros.

O fogo começou cerca das 14h25, junto à localidade de Póvoa das Roçadas, na Estrada Nacional 321, que liga o concelho à serra da Estrela e rapidamente envolveu a localidade de Nelas, tendo obrigado ao corte daquela rodovia.

Nesta altura “o incêndio tem duas frentes, que avançam em direção ao cemitério da vila e para Senhorim”, indicou fonte da Proteção Civil.

É nesta faixa que se encontra a principal zona industrial do concelho, que ainda não foi atingida pelas chamas. A ajudar as operações “estão as obras da linha ferroviária da Beira Alta, que funcionam como aceiro para a contenção das chamas”, adiantou o mesmo responsável.

A linha ferroviária contorna toda a Zona Industrial, que é ainda atravessada pela EN 234, que liga a Mangualde.

No local estão 400 bombeiros, 114 viaturas, 13 meios aéreos e duas máquinas de rasto, que “estão a rasgar um aceiro em todo o perímetro”.

Não há indicação de fábricas atingidas e algumas das zonas fabris dispõem de equipamento de combate a incêndios que “está de prevenção no perímetro industrial”, aponta a Proteção Civil. Nas operações há ainda meios do Exército e Cruz Vermelha, bem como uma brigada de sapadores florestais.

O foco “está a subir uma encosta, tocado por vento de sul, a puxar, mas a previsão meteorológica indica que os ventos vão mudar, nesta altura sopram a 20 Km/hora e isso poderá ajudar ao combate”, indicou a Proteção Civil de Viseu.

O fogo provocou 4 feridos, dois bombeiros e dois civis. “Ferimentos leves, entorses e indisposições”, indicou o comando da Proteção Civil em Viseu.

Ao Expresso, o vereador Rui Marques, da autarquia de Nelas, confirmou que a situação “é complicada” e para o local têm estado a ser enviados reforços, incluindo um grupo de combate do distrito de Lisboa.

“O flanco esquerdo começa a abrandar, mas a cabeça do fogo e a frente direita ainda têm muita força e está a arder com grande intensidade”, confirmou ao Expresso Miguel Ângelo, comandante sub-regional da Proteção Civil em Viseu Dão Lafões.

O responsável aponta para “uma evolução favorável das condições meteorológicas, que poderão facilitar o combate".

Esta é a situação mais grave em Portugal, que às 16 horas registava 36 incêndios ativos, com mais duas situações graves, uma no Parque Natural da Peneda Gerês, no Alto Lindoso, e outra em Pombal.

No combate às chamas estão envolvidos 1588 bombeiros, 461 viaturas e 28 meios aéreos.