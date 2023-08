Incêndios no Havaí: Marcelo diz que não há "nacionais portugueses” entre as vítimas, MNE ainda não registou pedidos de apoio

“Não há notícia de nacionais portugueses. (…) Nas listas disponíveis aparentemente não há nenhum nome português”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Faro, antes do jogo Portugal-Estados Unidos, de preparação para o mundial de râguebi França2023. As informações transmitidas pelo presidente da República chegaram através do secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, que tinha recebido informações do cônsul-geral em São Francisco.

Antes, também o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) divulgou que, até ao início da noite deste sábado, “não registou” qualquer pedido de apoio de cidadãos com dupla nacionalidade ou lusodescentes no Havai. “Há cerca de 30 cidadãos nacionais, inscritos no Consulado Geral de São Francisco, com residência no Havai. A comunidade portuguesa, com dupla nacionalidade, estima-se em cerca de 200” pessoas referiu o Ministério numa nota enviada à Lusa.

O MNE esclareceu ainda que a comunidade com herança portuguesa, “estimada em cerca de 100 mil pessoas”, é formada por descendentes da vaga migratória do final do século XIX que não têm nacionalidade portuguesa.