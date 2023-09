Ensino Superior: num ano apenas, os quartos disponíveis para arrendar a estudantes diminuíram 14%

No último ano, a oferta de quartos disponíveis para arrendar a estudantes reduziu-se 14%. Se em agosto do ano passado existiam 3347 quartos livres, agora há 2892, mostra o relatório mais recente do Observatório do Alojamento Estudantil, publicado no início do mês. A par da menor oferta, os preços aumentaram 10,5% nos últimos 12 meses e, atualmente, o custo médio por quarto em Portugal é de €349.

Sem surpresas, Porto e Lisboa praticam os preços mais altos, com o valor médio a rondar os €425 e €450, respetivamente. Ao mesmo tempo, são as duas cidades com o maior número de quartos disponíveis (1148, no total). Ainda assim, a oferta não se compara com os anos anteriores. “A partir de agosto de 2021 a oferta começou a diminuir, e a maior viragem aconteceu em Porto e Lisboa”, diz Guilherme Farinha, um dos fundadores da Alfredo Real Estate Analytics, a empresa portuguesa responsável pela plataforma e relatórios do Observatório do Alojamento Estudantil.

Antes disso, durante o ano letivo de 2020 não houve tanta procura “por causa da pandemia”. Durante esse período, “a oferta foi muito constante” mas desde 2021, com o “levantamento das restrições” e o “retomar da normalidade”, “começou a diminuir progressivamente”. “Por outro lado, e como consequência da maior procura face à menor oferta, o preço médio dos quartos tem aumentado”, constata ainda Guilherme Farinha.

Apesar da capital e da Invicta serem as cidades mais caras, a variação de preços face ao ano passado não foi assim tanta (+12,5% e +6,3%, por ordem). Por outro lado, Portalegre foi onde se registou a maior variação percentual (+33%) no preço médio dos quartos (€200). O presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, no Alto Alentejo, oferece várias justificações para este crescimento.

Em primeiro lugar, houve um “aumento muito significativo da procura pelo Instituto Politécnico de Portalegre, não só a nível nacional, mas também internacional”, começa Luís Loures. Como há muita procura e pouca oferta, “é a lei do mercado a funcionar”. Outro fator que contribuiu foi a “inflação no efeito especulativo”: a fatura energética foi uma das que mais aumentou e, normalmente, os alunos pagam os quartos já com as despesas incluídas, contextualiza o professor.

Luís Loures ressalva que os valores do relatório podem ser “enganadores” porque não incluem os alojamentos do “mercado paralelo”, ou seja, “os senhorios que não passam recibo”. De facto, a análise da oferta é feita através da recolha de fontes públicas de informação, como portais imobiliários e sites de agências do sector, bem como residências públicas para estudantes, especifica o relatório.

Há outros “fatores a influenciar” os resultados. Como alerta ainda o presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, a variação é mais sentida nos locais onde “o preço dos quartos era mais reduzido”. “Tratando-se de uma variação percentual, havendo uma alteração ainda que pequena no custo, esse aumento torna-se mais significativo e acaba por se notar mais” do que em Lisboa e no Porto, já habituadas a valores mais altos.

PROBLEMAS PODEM SER ATENUADOS

Perante as dificuldades relatadas pelos estudantes, as associações académicas propõem várias soluções para facilitar o acesso à habitação. Uma das medidas sugeridas por Catarina Ruivo, presidente da Federação Académica de Lisboa, é reservar vagas para estudantes deslocados de 1º ano em residências universitárias. Outra resposta passaria por “aumentar significativamente o valor do complemento ao alojamento e permitir o seu usufruto a todos os estudantes deslocados até ao 3º escalão de rendimentos em IRS”.

Já a presidente da Federação Académica do Porto diz, por exemplo, que devem ser considerados benefícios fiscais aplicados ao arrendamento para estudantes a preços acessíveis, de maneira a aumentar a oferta disponível e a fazer face à escassez na rede pública. Ana Gabriela Cabilhas deixa uma questão ao Governo e às instituições de Ensino Superior: “Como é que ainda não conseguiram, desde 2018, com o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, e após sucessivos anúncios, alargar significativamente a rede pública das residências dos Serviços de Ação Social?”