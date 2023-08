Ensino Superior: porque é que as colocações saem tão cedo? Quantos alunos concorreram e quantas vagas existem? E como são feitas?

Porque é que este ano as colocações no Ensino Superior saem mais cedo?

Os prazos foram antecipados para que a esmagadora maioria dos alunos possa começar as aulas ainda em setembro, incluindo os que entrarão na segunda fase do concurso nacional de acesso. Por isso, este ano, as colocações serão conhecidas já no próximo domingo, dia 27 de agosto.

