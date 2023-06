Parcerias com universidades americanas estão “em avaliação”, admite ministra do Ensino Superior

Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, disse hoje que as parcerias com universidades americanas estão em "avaliação", mas lembrou que a intenção do Governo é reforçar internacionalização da ciência.

"Esse assunto está em avaliação, de qualquer das maneiras é intenção do Governo português de reforçar a internacionalização com todas as universidades", disse a ministra em resposta aos jornalistas, após os reitores portugueses pedirem a suspensão das parcerias.

Segundo o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, nos últimos 17 anos Portugal terá financiado cerca de 310 milhões de euros para diferentes universidades americanas. As instituições norte-americanas que receberam estes fundos são Carnegie Mellon University (CMU), o Massachussetts Institute of Technology (MIT) e a University of Texas at Austin (UTA).

Segundo a ministra, que esteve em Paris esta noite para participar no VI Encontro de Alto Nível entre Portugal e França, Portugal continua a apostar na internacionalização, nomeadamente através das redes europeias.

"No âmbito da rede das alianças europeias de universidades, um programa lançado por Emmanuel Macron, neste momento, Portugal está em 11 redes e nove integram universidades francesas. Há que reforçar essas parcerias porque a internacionalização da ciência e do país não se faz só com universidades americanas, mas acima de tudo com universidades de todo o Mundo", concluiu.