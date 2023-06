S.TO.P. remete explicações sobre caricatura de Costa com nariz de porco para comunicado

Nas ruas de Peso da Régua, não passaram despercebidos os cartazes em que o primeiro-ministro, António Costa, é retratado numa caricatura com nariz de porco, cartazes que estão associados ao S.TO.P.

Um grupo de 10 professores perseguiu o primeiro-ministro com cartazes caricaturais, em que aparece com dois lápis espetados nos olhos e um nariz de porco.

António Costa e a mulher tentaram ignorar o grupo, mas, no final do percurso, Fernanda Tadeu exaltou-se com os manifestantes e foi retirada do local pelos seguranças do primeiro-ministro.

A SIC tentou questionar o sindicato sobre o assunto, mas o S.TO.P. recusou-se a dar uma entrevista e remeteu mais explicações para um comunicado, que ainda não chegou às redações.

A Fenprof demarca-se dos cartazes.

No final das comemorações do 10 de Junho, António Costa foi confrontado com o protesto e denunciou os cartazes racistas.