Provas de aferição de Português: “Não houve falhas” nos computadores e “deu tudo certo” para os alunos da escola de Canelas

“Correu bem”: respondem em uníssono quatro alunas do 5.º ano que esta sexta-feira realizaram a prova de aferição de Português, pela primeira vez efetuada em formato digital. Carolina, Ana, Lúcia e Catarina dizem que o teste “não era difícil” e os 90 minutos para responder a todas as questões foram mais do que suficientes. Os problemas técnicos reportados anteriormente durante as provas de TIC do 8.º ano, com computadores bloqueados e falhas na plataforma, não se verificaram esta manhã na Escola Básica e Secundária de Canelas, em Vila Nova de Gaia, onde as crianças ouvidas pelo Expresso garantem que “deu tudo certo”.