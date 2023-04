Ciências ou artes, ensino geral ou profissional: o que pesa na hora de escolher o curso do secundário? Um guia para ajudar pais e filhos

Dois em cada três jovens portugueses optam por realizar o ensino secundário através da via científico-humanística, os chamados cursos ‘ gerais’, mais orientados para o prosseguimento de estudos. Mas a via profissional, que recolhe as preferências de 36% dos alunos, é também uma opção, sobretudo para quem está a pensar numa entrada mais rápida no mercado de trabalho.

Em cada uma destas modalidades há depois várias áreas de estudo, cada uma associada a percursos profissionais diferentes. Sabendo que não existe uma escolha certa ou errada, todos os percursos “são válidos” e acima de tudo a decisão tomada não é “irreversível”.