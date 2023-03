Afinal, o que está o Ministério da Educação disposto a dar aos professores? A proposta está fechada? E o que dizem os sindicatos?

O Ministério aceitou contar mais anos de serviço prestado durante os anos em que as carreiras estiveram congeladas? Não. O ministro da Educação nunca disse que ia devolver mais tempo de serviço congelado aos professores (em 2019 foi decidido pelo Governo contabilizar dois anos e nove meses e os sindicatos reclamam os restantes seis anos e seis meses relativos a dois períodos de congelamento). O que disse foi que ia tomar medidas para “corrigir os efeitos assimétricos” que esse congelamento nas progressões provocou. Esta semana anunciou-as, indicando que ia suspender vagas que limitam o acesso a dois escalões da carreira (incluindo com efeitos retroativos) e acelerando progressões.

Que professores podem vir a ser beneficiados?

Estas medidas destinam-se apenas a quem estava a dar aulas em agosto de 2005, viu a sua carreira congelada durante a totalidade dos 9 anos, 4 meses e 18 dias que duraram esses dois períodos de congelamento (2005 a 2007 e 2011 a 2017) e tenha obtido Bom ou mais nas avaliações. Ou seja, quem começou a dar aulas após 2005 não é abrangido. Ainda assim, o ministro estima que 60 mil professores possam beneficiar destas medidas, com um custo total de 161 milhões de euros. Quem cumpra estes requisitos e esteja posicionado entre o 1º e o 6º escalão deixa de estar dependente de vaga para subir ao 5º e 7º escalões; quem, desde 2018, esteve parado à espera de vaga vai ver contabilizados esses anos; e quem está entre o 7º e o 10º escalão vê esses patamares de quatro anos encurtados em um, desde que antes não tenham ficado a aguardar vaga.

A proposta está fechada?

Ao contrário do que aconteceu com a revisão do regime de concurso de professores, que se arrastou durante meses, este novo processo negocial, em que se discute o impacto do congelamento das carreiras, mas também a redução das tarefas burocráticas nas escolas, ficará fechado, à partida, em duas reuniões: a desta semana e outra que se realizará 5 de abril, já com um projeto de diploma em cima da mesa. Ou seja, não haverá muita margem/tempo para mexer nesta proposta inicial.

E o que dizem os sindicatos?

Insistem que querem a devolução integral do tempo de serviço prestado e não contabilizado e que as propostas do Ministério não só não dão resposta a esta que é uma das suas principais preocupações, como agravam desigualdades entre professores, com muitos a ficar totalmente de fora destas medidas. Por isso, quer a plataforma que reúne nove organizações sindicais, incluindo Fenprof e FNE, e também o STOP já disseram que mantêm os protestos já agendados. Para a semana, iniciam-se greves ao último tempo letivo de cada professor, serviço extraordinário e componente não letiva. No final do ano letivo poderá haver greves às avaliações.