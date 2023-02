Superior: Governo promete maior alargamento dos critérios de elegibilidade para bolsas sociais, alunos falam em subida de pedidos de ajuda

Um dos critérios para a atribuição de bolsa de estudos no ensino superior vai ser alargado no próximo ano letivo. Ao Expresso, o Ministério Ciência, Tecnologia e Ensino Superior adianta que o limiar de elegibilidade para a atribuição deste apoio de ação social vai aumentar em 12% a partir de setembro de 2023, passando dos atuais €9.484 de rendimento anual per capita para €10.548. Assim, é expectável, que também o número de alunos com este apoio venha a crescer.

