Portugal "muito próximo" de atingir metas da Estratégia Portugal 2030 em matéria de educação

Portugal ainda não alcançou qualquer dos objetivos estabelecidos no âmbito da Estratégia Portugal 2030 para três indicadores sobre a educação calculados com informação do 'Inquérito ao Emprego', mas está "muito próximo", informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas 'Estatísticas do Emprego' relativas ao quarto trimestre de 2022, hoje divulgadas, o INE refere que, "em 2022, Portugal não alcançou ainda qualquer dos objetivos, encontrando-se, porém, muito próximo dos mesmos, principalmente no que respeita à proporção da população dos 20 aos 24 anos com, pelo menos, o ensino secundário (89,3%, a 0,7 pontos percentuais do objetivo mínimo de 90%)" estabelecido para 2030.

Para o decénio que termina em 2030, foi criada a 'Estratégia Portugal 2030', cuja programação foi feita em torno de cinco objetivos estratégicos da União Europeia: uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos.

Neste âmbito, foram definidos os seguintes objetivos para três indicadores sobre educação, medidos com informação obtida a partir do 'Inquérito ao Emprego': Aumentar a proporção da população dos 20 aos 24 anos com, pelo menos, o ensino secundário para no mínimo 90% (meta definida para 2030); aumentar a taxa de escolaridade do ensino superior para pelo menos 50% (meta definida para 2030); e aumentar para pelo menos 20% a proporção da população desempregada dos 25 aos 64 anos a frequentar atividades de educação ou formação nas últimas quatro semanas (meta definida para 2025).

Na informação hoje divulgada, o INE recorda que a 'Europa 2020' foi uma estratégia decenal da União Europeia que estabeleceu metas a alcançar em variados indicadores, dois dos quais sobre educação.

Segundo refere, no ano da sua avaliação, em 2020, Portugal alcançou um dos valores pretendidos e aproximou-se de outro.

Assim, a taxa de abandono precoce de educação e formação foi estimada em 8,9%, superando a meta estabelecida para este indicador (máximo de 10%) em 1,1 pontos percentuais. Em 2011, Portugal encontrava-se a 13,0 pontos percentuais do objetivo.

Por sua vez, a taxa de escolaridade do ensino superior (correspondente à proporção da população dos 30 aos 34 anos com ensino superior) foi estimada em 39,6%, ficando a 0,4 pontos percentuais da meta para 2020 (mínimo de 40%). Em 2011, Portugal encontrava-se a 13,3 pontos percentuais do objetivo definido.