Ao contrário de médicos, juízes e polícias, os professores não recebem apoios ao transporte e à habitação - e eles querem mudar isso

Milhares de docentes são obrigados a dar aulas a centenas de quilómetros de casa sem terem direito a qualquer compensação pelas despesas de transporte ou alojamento, ao contrário do que acontece com outras carreiras da Administração Pública. A ausência de subsídios ou ajudas de custo a este nível tem contribuído para agravar o problema da falta de professores, nomeadamente na Grande Lisboa e no Algarve, já que o preço para arrendar uma casa — ou até um quarto — é tal que acaba por consumir grande parte do que ganham, levando muitos a desistirem da colocação ou a nem sequer concorrerem ao lugar.

No caso de Lisboa, a Câmara apelou ao Governo, já em 2019, para que arranjasse soluções de alojamento para os professores deslocados na capital, mas o problema permanece sem solução, deixando milhares de alunos sem aulas a uma ou mais disciplinas durante semanas ou até meses, não apenas no início do ano letivo, mas sempre que é preciso substituir um professor que adoece ou se reforma.