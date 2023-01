Governo admite vir a decretar serviços mínimos para a greve dos professores

O Governo admitiu que pode vir a decretar serviços mínimos face à greve de professores que se prolonga, segundo foi avançado em conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira no Ministério da Educação.

“Não descartamos nenhuma possibilidade de atuar dentro do cumprimento da lei”, adiantou António Leite, secretário de Estado da Educação, quando questionado por jornalistas sobre a possibilidade de o Governo vir a decretar serviços mínimos. “Estamos no final da segunda semana de aulas do segundo período”, e a forma de execução da greve apresenta desconformidade em relação ao pré-aviso que foi feito, salientou o responsável.

O Ministério da Educação ainda não recebeu resposta da Procuradoria-Geral da República (PGR) aos pareceres “pedidos com urgência” sobre a legalidade da greve, segundo avançou João Costa, ministro da Educação, que afirmou haver “indícios de que não está a ser cumprida a lei”.

“Esta é uma greve atípica, desproporcional e radical, a meio de um processo negocial”, enfatizou o ministro da Educação, frisando que “o Governo reconhece que a carreira docente precisa de estabilidade reforçada” e que “a precariedade é alta e é urgente combatê-la”.

Como exemplo, João Costa referiu-se ao trabalho em reduzir as áreas geográficas na colocação de professores. “Não é legítimo continuar a colocar os professores em áreas que chegam aos 150 km ou 200 km”, reconheceu o ministro da Educação, prometendo que “vamos fixar os professores em quadros de escola e introduzir fórmulas de gestão de recursos humanos que respondam à falta de professores”.

O ministro da Educação pôs a tónica ainda no transtorno que a greve está a colocar aos pais e encarregados de educação.

“Sentimos que há indícios de violação da proporcionalidade da greve, porque o professor faz greve durante apenas uma hora, mas os pais são obrigados a levar os filhos para casa, sem terem previsibilidade de como podem regressar”, realçou João Costa.

“Estamos perante uma greve com impacto mínimo para os professores”, resumiu João Costa, enfatizando que para “os pais, nos dias em que a greve obriga a faltar ao trabalho, a perda de vencimento é de um dia inteiro”.

“Há pais, mães e encarregados de educação a perder rendimentos”, e muitos deles “em risco eminente de perderem o emprego” por causa da greve dos professores, salientou ainda João Costa.