Acesso ao ensino superior: Governo quer cortar no contingente para alunos da Madeira e dos Açores

A informação foi publicada no jornal Público no final da semana passada sem explicações adicionais: entre as alterações previstas no modelo de acesso ao ensino superior e que deverão apresentadas até ao final de janeiro, o Governo prevê uma mudança no peso dos exames nacionais, mas também nos contingentes especiais que existem e que asseguram vagas para determinados grupos de estudantes, com uma redução dos lugares alocados aos candidatos que residem nos Açores e Madeira.

