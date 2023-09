Covid-19. Organização Mundial de Saúde alerta que estão a aumentar mortes e hospitalizações

As mortes por covid-19 estão a aumentar na Ásia Oriental e no Médio Oriente, assim como as hospitalizações na Europa, num momento em que muitos países deixaram de fornecer estes dados, advertiu esta quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS). "Só 43 países continuam a reportar as mortes [por covid-19] e apenas 20 dão dados de hospitalizações", lamentou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

"O aumento de mortes e hospitalizações mostra que a covid chegou para ficar e continuamos a precisar de ferramentas para lutar contra ela", afirmou o especialista etíope. Tedros reconheceu que atualmente nenhuma variante do coronavírus se apresentou como dominante a nível mundial, apesar de uma delas, a EG.5 (considerada "de interesse" pela OMS e denominada "Eris" pelos peritos) estar em ascensão.

"Uma das principais preocupações da OMS são as pessoas e grupos de risco que não receberam doses da vacina anticovid recentemente", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pediu aos que foram aconselhados a vacinarem-se que se dirijam aos centos médicos para o fazerem.