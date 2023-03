Depois da covid-19 uma pandemia já não é "um cenário teórico distante” - e por isso há mais estudantes de epidemiologia e saúde pública

“A covid-19 colocou a saúde pública no centro das atenções”. Quem o afirma é Carla Lopes, diretora eleita do Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Várias especialidades que há três anos estavam confinadas na penumbra da atenção pública saltaram, repentinamente, para a linha da frente e passaram a estar sob os holofotes mediáticos. Mas será que essa imensa visibilidade trazida pela pandemia teve como sintoma positivo despertar um maior interesse por parte de estudantes de Medicina e de investigadores para áreas como a epidemiologia, a virologia, a imunologia ou a infecciologia?

Esse efeito parece ter atracado no Porto. Em 2022/2023, a FMUP recebeu 59 candidaturas ao mestrado em Saúde Pública, acima dos 42 candidatos em 2019/2020, no período pré-pandémico. Em termos de estudantes a frequentar este curso, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto registou neste ano letivo 40 novos inscritos, o que representou um aumento relativamente aos 24 alunos inscritos em 2019/2020.