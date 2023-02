Infarmed determina recolha do mercado de máscaras da marca GisMed

O Infarmed determinou a recolha do mercado de máscaras faciais descartáveis da marca GisMed, devido à utilização de "marcação CE indevida" por não existir evidência de cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu.

De acordo com uma circular informativa publicada na quarta-feira pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, foi identificada a colocação no mercado nacional e comercialização das máscaras faciais descartáveis tipo IIR e tipo II, da marca GisMed, do fabricante GISPOL.

O Infarmed indica que apesar do fabricante GISPOL, Lda. já ter cessado a sua atividade de fabrico de dispositivos médicos, determinou a recolha do mercado nacional dos referidos dispositivos médicos.

As entidades que eventualmente disponham de unidades deste dispositivo médico não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o fabricante, segundo o Infarmed.

As máscaras, em causa, do tipo IIR, têm as referências MED0005 e MED0006 e as máscaras Tipo II, as referências GIS0196, GIS0198 e GIS0199, precisa o Infarmed.