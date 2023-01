Covid-19: Biden vai terminar com declarações de emergência em 11 de maio

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou na segunda-feira o Congresso que vai terminar as declarações de emergências nacionais para combater a pandemia de covid-19 em 11 de maio, noticiou a agência Associated Press (AP).

A medida para encerrar as declarações de emergência nacional e de saúde pública irá restruturar formalmente a resposta federal à covid-19, tratando o vírus como uma ameaça endémica de saúde pública, que pode ser gerida pelas autoridades normais das agências.

A retirada da maior parte do dinheiro federal de ajuda ao combate à pandemia também afastaria o desenvolvimento de vacinas e tratamentos da gestão direta do governo federal, noticiou a AP.

Esta decisão de Biden surge como uma declaração de oposição às resoluções apresentadas esta semana pelos republicanos da Câmara dos Representantes para terminar com o estado de emergência imediatamente. Os republicanos da câmara baixa do Congresso norte-americano também se estão a preparar para iniciar investigações sobre a resposta do governo federal à pandemia de covid-19.

O então Presidente Donald Trump declarou a pandemia de covid-19 uma emergência nacional pela primeira vez em 13 de março de 2020, sendo que estas declarações foram estendidas repetidamente por Biden desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021 e devem terminar nos próximos meses. A Casa Branca indicou que Biden pretende terminar estas duas declarações em 11 de maio.

"Um fim abrupto das declarações de emergência criaria caos e incerteza em todo o sistema de saúde - para os estados, hospitais e consultórios médicos e, mais importante, para dezenas de milhões de americanos", sublinhou o Gabinete de Administração e Orçamento (OMB na sigla em inglês) numa declaração.

A administração liderada por Joe Biden já tinha considerado encerrar a emergência no ano passado, mas desistiu devido a preocupações com possíveis aumentos de casos no inverno.

Um alto funcionário do Governo referiu que os três meses até ao fim das medidas vão marcar um período de transição em que o Governo "iniciará o processo de redução operacional suave das flexibilidades permitidas pelas declarações de emergência", vincou a AP.

Mais de 1,1 milhões de pessoas morreram nos Estados Unidos de covid-19 desde 2020, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês).