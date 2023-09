Conselho Europeu de Investigação atribui bolsas a quatro projetos de Portugal

O Conselho Europeu de Investigação (ERC, em inglês) anunciou esta terça-feira uma nova fornada de bolsas de arranque para 400 projetos científicos na UE num total de 628 milhões de euros. Portugal está representado com quatro projetos apoiados pelos fundos comunitários. Instituto Gulbenkian de Ciência (com dois projetos), Fundação Champalimaud e Universidade de Coimbra são as três instituições sediadas em Portugal que garantiram apoios a partir desta linha de financiamento especializada em projetos de investigação que estão agora a dar os primeiros passos.

A lista é liderada por entidades alemãs que totalizam mais de 80 projetos apoiados, mas Portugal é superado no número de projetos apoiados por Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Suécia ou Noruega e Áustria que têm populações comparáveis ou inferiores à nacional. Sinal da internacionalização crescente, entre os cientistas que lideram as quatro propostas financiadas pelo ERC há apenas uma cidadã portuguesa, que acabou por garantir a maior bolsa atribuída a instituições que operam no país, num total de 2,5 milhões de euros. Além do projeto financiado, a verba poderá dotar o Centro de Geociências com instrumentos que terão ter vida útil para lá desta bolsa.

“Com este financiamento vão ser criados dois laboratórios na Universidade de Coimbra. Num deles vamos instalar um espectrómetro de massa que permite analisar a composição química e determinar a idade dos materiais. E no segundo laboratório vai ser instalado um microscópio eletrónico de varrimento que está acoplado a um microscópio Raman, e que permite fazer uma análise dos minerais à nanoescala. São equipamentos muito importantes para a formação dos alunos da universidade”, descreve Inês Pereira, investigadora do Centro de Geociências da Universidade Coimbra.

As bolsas do ERC são suportadas pelo programa Horizonte Europa, da UE, mas não estão circunscritas a entidades e investigadores dos 27 Estados-membros. As 400 bolsas foram selecionadas a partir de 2696 candidaturas. As ciências e a engenharia lideram com 173 propostas apoiadas, sendo seguidas das ciências sociais com 117 bolsas, e as ciências da vida, com 110 propostas apoiadas.

Os homens ainda lideram nas bolsas obtidas (228 bolsas face a 171 de mulheres), mas Maria Leptin, presidente do ERC, admite em comunicado que esse panorama poderá mudar nos próximos tempos. “Nesta última ronda de bolsas, vimos uma das maiores participações de mulheres até à data, e espero que essa participação continue a crescer”, previu a cientista alemã, que preside ao ERC.

Seguem-se as descrições dos quatro projetos de instituições nacionais que foram apoiados pelo ERC.