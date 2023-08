Fuja das luzes da cidade, deite-se no chão, vire-se para norte e olhe para o céu: este sábado à noite há chuva de estrelas

O céu oferece-lhe a mais bonita chuva de estrelas cadentes do ano este sábado à noite. As Perseidas, popularmente conhecidas como Lágrimas de São Lourenço, já andam por aí, mas o melhor momento de observação está agendado para a noite deste fim-de-semana. E nem precisa de binóculos.

“É algo que podemos ver a olho nu”, garante Nuno Santos, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. “E é indiferente estar num ponto alto ou não. Temos é de estar longe das luzes da cidade para observar”, adianta antes de deixar uma recomendação para quem quer admirar o espetáculo: “O melhor, será estar deitado no chão, numa manta, ou sentado numa cadeira reclinável a olhar o céu, dando algum tempo para os olhos se adaptarem à escuridão”.