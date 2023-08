Cientistas acreditam estar mais perto de descobrir a quinta força da natureza

Cientistas do laboratório norte-americano Fermilab acreditam estar mais perto de descobrir a quinta força da natureza, após terem encontrado novas evidências científicas de que umas partículas chamadas “muões” não se comportam da forma prevista na atual teoria da física subatómica. Ou seja, os físicos pensam que uma nova força, desconhecida, pode estar a atuar sobre estas partículas.

“Estamos a falar de uma quinta força porque não podemos necessariamente explicar este comportamento com as quatro forças que conhecemos” na natureza, ou seja, a gravidade, o eletromagnetismo, e as forças nucleares forte e fraca, afirmou Mitesh Patel, físico do Imperial College de Londres, ao jornal britânico “The Guardian”.

As experiências foram realizadas no acelerador de partículas Fermilab, nos Estados Unidos, e mostram uma oscilação inédita dos muões em torno do eixo do campo magnético. Os muões são partículas subatómicas com uma carga eléctrica positiva ou negativa igual à do eletrão mas cerca de 200 vezes mais pesadas.

Os investigadores descobriram então que estas partículas estão a oscilar mais depressa do que o expectável, comportando-se de uma forma que não pode ser explicada pela teoria atual do chamado “Modelo Padrão da Física de Partículas”, possivelmente devido à influência de uma nova força.