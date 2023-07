Astrónomos descobrem estrela anã branca com duas ‘caras’

“A superfície da anã branca muda completamente de um lado para o outro” , nota a astrofísica Ilaria Caiazzo, investigadora que liderou o estudo. “Quando mostro as observações às pessoas, elas ficam maravilhadas”, refere a cientista do Instituto de Tecnologia da Califórnia, citada pelo “The Guardian” .

Esta peculiar anã branca – ‘restos mortais’ de uma estrela, com uma massa semelhante à do Sol condensada num volume equivalente ao da Terra – foi chamada de Janus , o deus romano com duas caras.

Um grupo de astrónomos encontrou uma estrela anã branca na Via Láctea, localizada a mais de mil anos-luz de distância, que tem a particularidade de apresentar duas faces distintas , uma composta por hidrogénio e outra por hélio . É a primeira vez que uma estrela com estas características é observada.

As medições de espectrometria, que permitem perceber a composição química de um astro, indicaram que um dos lados da anã branca contém quase inteiramente hidrogénio e no outro quase só existe hélio.

As duas faces têm uma cor azulada e um brilho semelhante, mas o lado composto por hélio tem uma aparência mais granulada, parecida com a do Sol, enquanto o lado dominado por hidrogénio tem um aspeto liso.

A equipa de cientistas responsável por esta descoberta ainda não consegue explicar o que poderá estar na origem das duas faces desta estrela, uma vez que a parte mais externa de uma anã branca tem essencialmente gás em redemoinho e “é difícil separar qualquer coisa”, admite Ilaria Caiazzo.

As observações revelaram ainda que a Janus gira rapidamente em torno do seu eixo, em apenas 15 minutos. Os dados e as conclusões observacionais foram publicados na revista científica “Nature”.

No futuro, daqui a 5 mil milhões de anos, também o Sol iniciará o seu processo de morte lenta. Numa primeira fase, quando já tiver consumido todo o hidrogénio disponível, a nossa estrela começará a queimar o hélio que ainda resta, iniciando assim o seu período de inflação que a tornará numa gigante vermelha que vai engolir os planetas mais internos, incluindo a Terra.

Depois de tanto inchar, sobrará apenas matéria quente degenerada e o Sol tornar-se-á numa anã branca, muito fria, que praticamente não emite luz.