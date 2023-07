O próximo máximo solar pode chegar mais cedo do que previsto: por que falharam as previsões e quais serão as consequências?

O fenómeno é estudado há muito tempo, mas ainda é difícil prever exatamente qual a duração dos ciclos solares. As mais recentes previsões de uma equipa de cientistas na NASA, que apontavam que o pico do atual ciclo iria ocorrer em 2025, foram antecipadas por vários especialistas para o final de 2023 ou o início de 2024.

Com uma periodicidade de aproximadamente 11 anos, cada ciclo solar culmina no chamado máximo solar, um período de atividade extremamente intensa cujas repercussões podem inclusive afetar o planeta terra. No pior dos cenários, poderão levar a uma “quebra” em vários sistemas de comunicações, como aqueles entre os aviões e as torres de controlo, ou à “danificação de transformadores" elétricos pelo mundo fora, notou ao Expresso João Lima, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e professor na Universidade do Porto.