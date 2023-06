Retrato do universo primitivo: há nesta imagem mais de 45 mil galáxias, algumas nascidas ‘logo’ após o Big Bang

Um dos principais objetivos do James Webb (JWST) é perceber como se formaram as primeiras estrelas e galáxias. Sempre que observamos o universo estamos a olhar para o passado. É isso que este revolucionário telescópio espacial – autêntica máquina do tempo – tem feito desde que foi lançado e começou a operar, maravilhando a comunidade científica e até os mais leigos com surpreendentes retratos da ‘infância’ do cosmos. Através do programa JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), já foram observadas milhares de galáxias que existiram quando o universo, ainda primitivo, tinha menos de 600 milhões de anos – 4% da sua idade atual: aproximadamente 13,8 mil milhões de anos. Só nesta imagem é possível ver mais de 45 mil galáxias, mas nem todas à mesma distância e por isso nem todas são ‘fósseis’ da adolescência do universo.

Esqueça as galáxias com formas espirais e elípticas que vê na imagem, essas estão muito mais próximas da Terra e são por isso muito mais recentes. Os pontinhos mais avermelhados e ténues são, na verdade, o que realmente atrai o interesse dos astrónomos, uma vez que, quando ampliados, permitem ver galáxias formadas no universo jovem. As galáxias mais distantes, devido à taxa de expansão do universo que supera a velocidade da luz, sofrem um efeito conhecido como desvio para o vermelho; ou seja, o comprimento de onda da radiação emitida pelos objetos mais distantes do cosmos vai sendo esticado pela inflação do espaço-tempo e com isso essa luz desloca-se para o infravermelho que o James Webb é capaz de observar.

Além disso, a equipa de investigadores que captou esta imagem conseguiu também identificar galáxias muito cintilantes, o que quer dizer que estão repletas de estrelas jovens e muito quentes. “Quase todas as galáxias que estamos a encontrar mostram estes traços de linhas de emissão invulgarmente fortes que indicam uma intensa formação estelar. Estas primeiras galáxias eram muito boas a produzir estrelas quentes e massivas”, comenta Ryan Endsley, investigador da Universidade do Texas, citado num comunicado da NASA.