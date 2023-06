Primatas já se masturbavam há 40 milhões de anos para “aumentar hipóteses de fertilização” e “prevenir DST”

Há cerca de 40 milhões de anos, os primatas já se masturbavam. Mais do que propriamente um ato sexual, na altura a masturbação era um comportamento natural e evolutivo com benefícios para a saúde, incluindo na prevenção de patógenos e na reprodução. A conclusão é de um estudo publicado esta quarta-feira na revista científica “Proceedings of the Royal Society B”.

“A masturbação é um ato antigo nos primatas e está ligado ao sucesso reprodutivo e à redução das doenças sexualmente transmissíveis (DST) nos machos”, resume a bióloga britânica Matilda Brindle que liderou o estudo chamado “A evolução da masturbação está associada à seleção pós-copulatória e à prevenção de agentes patogénicos em primatas”.

A investigação analisou o maior conjunto de dados alguma vez reunido sobre o tema — desde publicações científicas a entrevistas a primatologistas e tratadores de jardins zoológicos — e concluiu também que a masturbação é um “aspeto comum do repertório comportamental” deste grupo de mamíferos onde se incluem os seres humanos.

Estas são as duas principais descobertas do estudo: “a masturbação ajuda a aumentar as hipóteses de fertilização” e “ajuda a reduzir a infecção do hospedeiro ao eliminar os agentes patogénicos do tracto genital”. Neste sentido, “a masturbação pode ser uma característica adaptativa, funcionando a uma escala macroevolutiva”, concluem ainda os autores.