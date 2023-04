Starship, a mais poderosa nave espacial de sempre, explode após lançamento

A nave espacial mais poderosa de sempre explodiu esta quinta-feira, quatro minutos após ter descolado, sobre as instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas.

Já nesta segunda-feira, o primeiro voo de teste da Starship tinha sido adiado devido a uma falha numa válvula de pressurização, como adiantou Elon Musk, fundador e presidente executivo da SpaceX.

Esta quinta-feira, a nave — juntamente com o seu propulsor Super Heavy — conseguiu levantar voo com sucesso. No entanto, acabou por explodir. Ainda assim, a SpaceX considerou a experiência “entusiasmante”.